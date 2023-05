Orpea annonce une perte nette annuelle de 4 milliards d'euros

(Reuters) - Le gestionnaire d'Ehpad Orpea, qui a demandé une conciliation avec ses créanciers et a mis en garde contre des dépréciations d'actifs, a annoncé vendredi une perte de 4,03 milliards d'euros pour l'exercice 2022, contre un gain de 65 millions d'euros un an plus tôt.