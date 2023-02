Orpea annonce un accord de principe sur un plan de restructuration financière

PARIS (Reuters) - Orpea a annoncé mercredi un accord de principe sur un plan de restructuration financière avec d'une part un groupement d’investisseurs français de long terme mené par la Caisse des dépôts et consignations et d'autre part des créanciers détenant environ 50% de la dette non sécurisée de la société.