Ordinateur quantique de Google, une Bugatti dans un camping-car, Airbus et Safran, vaccins anti-Covid... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Simulation d'un cristal temporel avec l’ordinateur quantique de Google, le constructeur allemand Volkner présente un camping-car doté d'un garage abritant une Bugatti Chiron, en matière de cadences de production pour l'A320, les avis divergent entre Airbus et Safran, les programmes les plus avancés pour un vaccin made in France contre le Covid-19, le carnet de commandes de STMicroelectronics sera-t-il aussi rempli après la crise des semi-conducteurs.