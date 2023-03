ORDINAL : Nouvelle version 8.10 de COOX : un avant-goût des innovations...

La solution COOX MES offre sur une même plateforme intégrée et modulaire l'ensemble des fonctionnalités de MES : ordonnancement des fabrications et des ordres de travaux, exécution des opérations automatisées et digitalisation des opérations manuelles avec guidance opérateur, traçabilité des procédés et des produits, indicateurs de performance (TRS) et tableaux de bord d'analyse.

Fer de lance du module MESbox MTG (Material Tracking & Genealogy) de COOX, la généalogie des matières et des produits est un aspect de la traçabilité aujourd'hui indispensable pour les industries agroalimentaires. Partant d'un lot de produit fini, elle identifie immédiatement les lots de matière première utilisés pour sa fabrication (généalogie ascendante), permettant de remonter rapidement à l'origine potentielle d'un problème. Inversement, partant d'un lot de de matière première analysé comme défectueux, elle identifie immédiatement les lots de produits finis l'ayant utilisé (généalogie descendante), permettant de prévenir d'un problème potentiel les clients effectivement concernés et le cas échéant d'effectuer un retrait de périmètre maîtrisé, minimisant l'impact économique et en termes d'image pour l'entreprise. La généalogie de la MESbox MTG est très poussée et permet par exemple de suivre la présence d'éléments contaminants à l'état de traces.

Suivant le nombre d'étapes de fabrication et la complexité du procédé, la représentation de la généalogie des produits peut s'avérer délicate. Disposer d'une représentation graphique claire est un enjeu de réactivité en cas de problème, et peut même éviter qu'un élément critique n'échappe à la vigilance du responsable de production ou du responsable de laboratoire dans l'identification des causes possibles pour un produit défectueux. Dans la version 8.10 de COOX, nous proposons une représentation graphique dynamique auto-adaptative et intuitive qui s'appuie sur des travaux d'IA pour le placement optimal des différents lots et sous-lots entrant dans la composition d'un produit. Mieux encore, le placement peut prendre en compte des actions directes de l'utilisateur pour orienter l'organisation du graphe. Cette représentation supporte plusieurs modes : un mode synthétique travaillant d'emblée de bout en bout du procédé de fabrication, un mode détaillé permettant la visualisation de tous les transferts de matière d'un équipement à un autre et un mode pas à pas visualisant les lots de matière intermédiaires. Le nouveau composant métier d'analyse de la généalogie permet également la recherche par expression régulière d'un lot ou d'un type de matière donné et sa visualisation sur le graphe.

