Orano veut booster son usine d’enrichissement du Tricastin

Entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros. Voici la somme qu’Orano devra mettre sur la table pour augmenter de 30 % ses capacités d’enrichissement d’uranium au Tricastin (entre la Drôme et le Vaucluse). Le projet, qui n’est pas encore définitif, a pour objectif de proposer une alternative à l’uranium enrichi issu de Russie, qui fournit les Européens à hauteur de 31 % et les Américains de 28 %. Et dont ils souhaitent s'affranchir.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]