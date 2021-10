Orano va se lancer dans la production d’isotopes stables sur son site du Tricastin

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Frédéric Rolland Orano s'ouvre à de nouveaux marchés avec l'installation d’un laboratoire dédié à la production d’isotopes stables.

Sous l’égide du groupe Orano, qui a décidé d’y consacrer pas moins de 15 millions d’euros, un équipement unique en France est actuellement en cours de construction sur le site nucléaire du Tricastin à Pierrelatte (Drôme). Il s’agit d’un laboratoire dédié à la production d’isotopes stables.

D’une superficie de 3 200 mètres carrés, ce nouvel outil sera opérationnel en 2023. Il fera appel aux différents savoir-faire développés par Orano sur sa plateforme du Tricastin, comme notamment la chimie du fluor et la centrifugation (procédés mis en œuvre dans les usines Comurhex et Georges Besse II, pour enrichir l’uranium après l’avoir converti en gaz) pour obtenir ces éléments non-radioactifs qualifiés « d’ultra-purs » et de « stables ».

