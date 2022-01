Orano Melox injecte 84 millions d'euros dans le site de Marcoule pour augmenter la production de Mox

Orano Melox veut augmenter fortement la production de combustible Mox (destiné aux réacteurs des centrales nucléaires) de son usine du site nucléaire de Marcoule à Chusclan dans le Gard, grâce à un investissement de 84 millions supplémentaires, répartis en maintenance et la formation. Un apport de 60 millions en quatre ans va doubler les dépenses de maintenance courantes (15 millions par an), et s’y ajoutent 6 millions injectés dans les machines et procédés.