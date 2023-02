Orano investit 1,3 milliard à Tricastin, moteurs Yamaha made in France... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le nouveau moteur des vélos électriques Yamaha sera fabriqué en France

A partir de janvier 2024, 600 000 moteurs de vélos électriques Yamaha seront produits chaque année à l’usine MBK Industrie à Rouvroy (Aisne), détenue à 100% par le constructeur japonais depuis 2000. «Le développement de cette nouvelle activité s’inscrit dans le cadre d’un projet de transition vers la mobilité électrique», a affirmé le vice-président du site, François Mazure. Au démarrage, cette activité devrait occuper entre 40 et 60 salariés.

Orano veut investir 1,3 milliard d’euros dans l’extension de son site de Tricastin

Le géant français du cycle de l’uranium, Orano, pourrait augmenter de 30% les capacités de son usine d’enrichissement Georges Besse 2, à Tricastin, à cheval entre la Drôme et le Vaucluse. Estimé entre 1,3 et 1,7 milliard d’euros, cet investissement devrait permettre au groupe de commencer à produire de l’uranium enrichi – pour qu’il soit utilisable en centrale nucléaire – à partir de 2028. De quoi occuper une place plus importante sur un marché aujourd'hui dominé par la Russie.

L’éolien et le solaire ont produit plus d’électricité que le gaz dans l’UE en 2022

Le think tank britannique Ember a publié mardi 31 janvier des données qui témoignent d’une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique européen. Ainsi, l’éolien et le solaire auraient fourni 22% des quelques 2 800 TWh consommés dans l’Union Européenne, dépassant les 20% fournis par le gaz. Plusieurs raisons expliquent cette hausse : la guerre en Ukraine, qui a conduit les Vingt-Sept à chercher des alternatives énergétiques ; la sécheresse de 2022 qui a fait chuter la production hydroélectrique et les problèmes de corrosion ayant affecté la disponibilité du parc nucléaire.

Une start-up grenobloise lève 20 millions d’euros pour produire sa puce d’IA embarquée

GreenWaves Technologies a annoncé le 2 février avoir bouclé un tour de table de 20 millions d’euros, avec, parmi les investisseurs, Thales, le ministère des Armées, Soitec et Bpifrance. Cette levée de fonds servira à lancer la production en volume de sa puce GAP9, qui offre les capacités de traitement d’un processeur mobile avec une consommation d’énergie inférieure à celle d’un microcontrôleur banalisé. C’est l’usine du fondeur GlobalFoundries à Dresde, en Allemagne, qui accueillera la production de GAP9, dont les premières livraisons sont prévues fin 2023.

Carbogen Amcis inaugure sa nouvelle usine en Auvergne

Sous-traitant de l’industrie pharmaceutique, Carbogen Amcis réceptionne sa nouvelle usine à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), dans laquelle le fournisseur de services aux laboratoires pharmaceutiques a investi 45 millions d’euros. Le bâtiment de deux étages d’une surface de 9 500 m² comprend une grande zone de laboratoires de recherche et développement et de contrôle qualité, tandis que la production est assurée par deux lignes de remplissage aseptiques.

Un nouveau réseau de chaleur dans l'agglomération de Mulhouse

Un investissement de 150 millions d’euros va permettre à l’agglomération Mulhousienne (Alsace) de se doter d’un réseau de chaleur alimenté par Euroglass, Butachimie, Alsachimie et d’autres industriels. Leur chaleur excédentaire va être redirigée vers la ville de Mulhouse, passant à travers 50 kilomètres de tuyaux. Le potentiel de production d’énergie est évalué à 200 GWh par an, soit la consommation en chauffage de 20 000 logements. Dans le futur, le réseau alimentera aussi l’usine locale de Stellantis, qui récupérera 15 à 20% de l’énergie.

RTE va recruter 700 talents en 2023

Lors d’une conférence de presse le 1er février, la direction des ressources humaines de RTE a annoncé recruter «entre 700 et 800 talents» en 2023, pour faire face à de nombreux défis, comme le vieillissement du réseau électrique et le raccordement des infrastructures d’éolien offshore au réseau électrique. Pour attirer les jeunes recrues, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité mise sur la diversité des missions, la flexibilité et le sens du travail. L’entreprise cherche également à recruter 30% de femmes en 2023.