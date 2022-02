Orange sélectionne Nokia, Ericsson et Oracle pour passer à la vraie 5G

Orange met le cap sur la 5G autonome (5G SA pour 5G Stand Alone). L’opérateur télécoms historique français a sélectionné comme équipementiers Nokia, Ericsson et Oracle pour l’accompagner dans cette migration dans les six pays européens où il opère des réseaux 5G.

