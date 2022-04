Orange met le cap sur la 5G autonome. L’opérateur télécoms historique a sélectionné les équipementiers Nokia, Ericsson et Oracle pour l’accompagner dans cette migration dans six pays européens : la France, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, la Pologne et la Slovaquie. Ses réseaux 5G actuels mettent en œuvre la version 5G dite non autonome. Seul le réseau d’accès radio est 5G, tandis que le transport et le traitement de données s’appuient sur le cœur de réseau 4G existant.

[...]