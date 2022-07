Orange: L'action baisse, inquiétudes sur les résultats de l'activité Entreprises au deuxième trimestre

L'action du groupe accusait un recul de 2,58% à 10h50, l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, après avoir néanmoins publié des résultats globalement conformes aux attentes du marché au deuxième trimestre.

Le groupe a indiqué que l'EBITDAaL de sa division Entreprise avait plongé de plus de 25% au premier semestre par rapport à l'année précédente, alimentant les inquiétudes sur sa capacité à atteindre ses objectifs de bénéfices pour l'année entière, que le groupe a néanmoins confirmés.

"Ils sont un peu en retard sur leurs prévisions pour l'année en termes d'EBITDAaL, ce qui peut être une source d'inquiétude quant à leur capacité à atteindre l'objectif annuel", a déclaré Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo BHF.

Le bénéfice d'exploitation de référence (EBITDAaL) a augmenté de 0,5% à 3,31 milliards d'euros au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Orange a confirmé son objectif de croissance comprise entre 2,5% et 3% en la matière.

Orange peine à renouer avec la croissance sur ses deux plus grands marchés, la France et l'Espagne, où la concurrence est sévère et où il doit procéder à des investissements élevés dans la fibre.

L'activité espagnole du groupe pèse depuis quelque temps sur les bénéfices. Orange table sur une amélioration des résultats en Espagne à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait être favorisé par la fusion de ses activités dans le pays avec celles de MasMovil pour un montant de 18,6 milliards d'euros.

La nouvelle directrice générale, Christel Heydemann, présentera un nouveau plan stratégique en février 2023.

