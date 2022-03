Orange et Masmovil vont fusionner leurs activités en Espagne

Ce rapprochement, censé être finalisé d'ici le deuxième trimestre 2023, valorise les activités d'Orange en Espagne à 8,1 milliards d'euros. Il doit permettre des synergies de plus de 450 millions d'euros par an à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction.

Le nouvel ensemble représente un chiffre d'affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un bénéfice brut (EBITDAaL) de plus de 2,2 milliards d'euros.

Après la France, l'Espagne est le deuxième marché d'Orange, où les quatre principaux opérateurs, avec Telefonica et Vodafone, se livrent une guerre des prix qui pèse depuis plusieurs années sur les revenus et les marges du groupe français.

(Reportage Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)