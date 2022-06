Orange et Capgemini précisent le calendrier de lancement de Bleu, leur cloud de confiance

On connaît au moins le nom du futur directeur général de Bleu, la société commune d’Orange et de Capgemini qui proposera à ses clients un cloud de confiance. C’est l’actuel directeur de la transformation et membre du comité exécutif de Capgemini, Jean Coumaros, qui devrait prendre la tête de la nouvelle entité. Pour l’heure, le projet annoncé en mai 2021 devrait accueillir ses premiers clients d’ici à fin 2022. Reste à obtenir quelques autorisations pour certifier les futures prestations de la coentreprise. En effet, les futurs services proposés devront obtenir la certification SecNumCloud, une qualification de sécurité délivrée par l’Anssi. Reste aussi, précise le communiqué, à « obtenir les autorisations réglementaires nécessaires ».

