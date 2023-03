Orange envisagerait de supprimer 700 emplois dans sa division entreprises

A peine annoncé, le plan «Lead the future» produit déjà ses premiers effets. L'opérateur télécoms français Orange envisagerait de supprimer près de 700 postes dans sa division dédiée aux entreprises Orange Business, selon La lettre A, qui a rapporté cette information jeudi 16 mars. La direction d’Orange devrait proposer aux syndicats un projet de rupture conventionnelle collective lors du comité social et économique du groupe dirigé par Christel Heydemann qui se réunira mercredi 22 mars, selon Le Monde.

Orange Business en difficulté

Ces départs interviennent dans le cadre du plan «Lead the future» annoncé en février. Alors qu’Orange Business, fortement concurrencée par Zoom Video et Teams de Microsoft, a affiché un Ebitdaal en repli de 18,8% en 2022, le plan stratégique prévoit sa réorganisation en passant de huit business units à trois dans le but de réduire ses coûts. L’entité prévoit à l’avenir se renforcer dans la cybersécurité, dans laquelle elle ambitionne de devenir le leader européen d’ici à 2025, date à laquelle elle espère également renouer avec la rentabilité. Cette activité n’est donc pas concernée par les suppressions d’emplois.

Le plan de départs volontaires, qui interviendrait si la rupture conventionnelle collective échouait, serait le premier au sein de l’entreprise depuis l’affaire des suicides à France Télécom. En 2008 et 2009, plusieurs dizaines d’employés avaient mis fin à leurs jours à la suite du plan Next qui prévoyait notamment la suppression de 22 000 postes sur trois ans.

Avec Reuters (Rédigé Claude Chendjou)