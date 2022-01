Orange a présélectionné trois candidats pour succéder à Stéphane Richard

© Stéphanie Jayet Stéphane Richard a été condamné à un an de prison avec sursis en novembre.

Qui succédera à Stéphane Richard à la tête d'Orange ? Le comité du groupe, composé de trois administrateurs, a présélectionné Ramon Fernandez, actuel directeur financier, Christel Heydemann, administratrice de l'entreprise et patronne de Schneider Electric en Europe, et Franck Boulben, un ancien d'Orange actuellement dirigeant chez Verizon aux Etats-Unis. Un temps évoquées, la patronne d'Orange France Fabienne Dulac ou la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte n'auraient pas été retenues.

L'Etat insatisfait

Stéphane Richard, dont le mandat devait expirer en mai prochain, a présenté sa démission de la direction d'Orange en novembre après sa condamnation en appel à un an de prison avec sursis et 50 000 d'euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais. Après avoir passé onze ans à la tête de la société, il est censé quitter son poste avant le 31 janvier.

Le dernier mot pour désigner la personne qui le remplacera revient à l'Etat, qui garde la main sur les principales nominations de la gouvernance d'Orange car il détient 23% des parts de l'entreprise. L'Elysée pourrait donc au final ignorer les trois candidats présélectionnés par le comité interne et imposer son propre choix, d'autant que, selon les informations de BFMTV, le gouvernement ne serait pas satisfait des profils proposés. Les administrateurs du groupe devraient en profiter pour demander à ce que Stéphane Richard termine son mandat, pour une transition plus progressive.

Avec Reuters (Mathieu Rosemain, version française Tangi Salaün)