Oracle ouvre un deuxième datacenter pour son cloud en France

Le groupe américain du numérique Oracle inaugure lundi 20 juin, son datacenter à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). C’est son deuxième en France après celui ouvert en novembre 2021 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Comme celui de la cité phocéenne, il réside chez l’hébergeur Interxion. Cette nouvelle inauguration porte le nombre de datacenters du cloud d'Oracle à 38 dans le monde, dont 12 en Europe. Le montant de l’investissement en France n’est pas dévoilé. Mais il s’inscrit dans un effort global de 4,5 milliards de dollars sur l’exercice fiscal clos en mai 2022, plus du double de celui consenti sur l’exercice précédent.

« Depuis novembre 2021, le groupe a ouvert pas moins de 11 datacenters dans le monde, et six autres sont dans les tuyaux pour porter ne nombre de nos datacenters à 44 d’ici la fin de l’année », précise à L’Usine Nouvelle Régis Louis, vice-président en charge de la stratégie cloud d’Oracle pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Option d'une reprise d'activité depuis la France

[...]