Oracle accélère dans le cloud en France avec l’ouverture de deux datacenters d’ici à 2022

Le groupe informatique américain Oracle, numéro un mondial des systèmes de gestion de bases de données et un des plus gros acteurs du cloud, compte son premier datacenter en France. Il sera inauguré officiellement le 8 novembre, à Marseille (Bouches-du-Rhône), chez l’hébergeur de colocation Interxion. Et il prévoit d’en ouvrir un deuxième au second semestre 2022, dans la région parisienne, toujours hébergé chez Interxion.