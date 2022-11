OPTIMISTIK : « Une granularité data inédite à exploiter »

Avec une hausse du coût de production de l’ordre de 30 % en un an sur la zone Euro, « la bascule en matière d’analyse et d’optimisation de la performance s’est faite : énergies comme matières premières deviennent les sujets prioritaires et sont les KPI les plus disséqués » constate Mathieu Cura, l’un des fondateurs d’Optimistik. Et pour cela, la data n’a jamais été un levier aussi nécessaire !

Démocratiser, désiloter

« La data peut servir partout dans l’usine et si l’on veut devenir une organisation data driven, il faut embarquer chaque collaborateur » insiste Mathieu Cura. L’éditeur a conçu ses solutions dans cet esprit, que ce soit OIBus (collecte de données) ou OIAnalytics (contextualisation et exploitation). Elles permettent la collecte en temps réel des données issues de multiples sources (Supervision, ERP, MES, etc.) et leur transformation en informations pertinentes, disponibles à chaque instant pour les équipes qui en ont besoin.

« Nous simplifions l’usage de la donnée dans l’usine, pour chaque opérateur, ingénieur ou manager » présice Mathieu Cura Ce socle est simple à déployer et peut être personnalisé en toute autonomie, tout en étant inter-opérable avec les solutions déjà présentes chez le client. Partenaires intégrateurs et experts en conduite du changement accompagnent l’industriel dans sa prise en main.

En évolution permanente

Optimistik propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux nouveaux usages qui donnent « le corps » nécessaire aux données pour faire progresser l’usine. Jusqu’à des échelles inédites.

La performance énergétique en est un bon exemple. « Nous sommes passés d’une vision macro de l’énergie à l’échelle de l’usine, à une analyse fine par produit, ligne de production » précise Mathieu Cura. Des data qui peuvent éclairer le contrôle de gestion et servir directement les choix stratégiques à opérer !

info@optimistik.com

https://fr.optimistik.com/

Contenu proposé par OPTIMISTIK