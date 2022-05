Quels sont les rendements exacts d’un ou plusieurs sites, les sources de perturbation, les variations de production, les dérives opérationnelles, etc. ? À l’heure de l’envolée des coûts des matières premières et de l’énergie, les industriels doivent être toujours plus précis et réactifs pour performer. Et pour les y aider, l’information est nécessaire.



Désiloter et restituer

« La data n’est pas un sujet d’expert et peut servir partout dans l’usine » insiste un des fondateurs d’Optimistik, Mathieu Cura. L’éditeur de logiciels a conçu ses solutions dans cet esprit, loin des approches IT ou data science, qui nécessitent rapidement de gros moyens. Optimistik propose OiBus (collecte de la donnée, disponible en open source) et OIAnalytics (analyse de la donnée), 2 outils transversaux et agiles. « Nous agrégeons les données issues de multiples sources internes existantes (ERP, MES, historianl, etc.), pas toujours très accessibles, puis nous les rendons intégralement disponibles et pertinentes pour les opérateurs opérationnels qui en auraient besoin. Nous simplifions tout simplement l’usage de la donnée dans l’usine » explique Mathieu Cura.

Les outils d’Optimistik, faciles à déployer, sont inter-opérables avec les solutions déjà existantes chez le client. Pour la prise en main, l’accompagnement se fait avec des partenaires intégrateurs et experts en conduite du changement.



À toutes les échelles

L’expertise acquise par Optimistik du secteur des procédés est déterminante : « Nous capitalisons sur notre historique, en couvrant un maximum de cas d’usage, afin d’amener une solution qui soit configurable et flexible » détaille Mathieu Cura.

OIAnalytics peut aussi bien être déployé sur une usine ou en version multi-sites, comme c’est déjà le cas chez plusieurs grands groupes. Le retour sur investissement peut en être décuplé.

info@optimistik.com

Contenu proposé par Optimistik