Optimisation des ressources, transport de demain quelques pistes de recherche

Inventer le véhicule qui assurera la livraison du futur, en prenant en compte les réglementations environnementales, les évolutions technologiques, la transformation des espaces urbains et les habitudes des usagers : la chaire de recherche VOLVO-INSA Lyon travaille, depuis 2014, sur la transformation industrielle liée aux enjeux de la mobilité en milieu urbain.

Ce partenariat a un objectif : améliorer les performances des véhicules et des outils de production. L’ambition est d’accélérer les réponses technologiques aux enjeux du transport. Selon le site de l’INSA Lyon, un collectif de recherche œuvre autour de cinq axes : la fabrication additive et les nouveaux matériaux, les services et les améliorations de l’outil de travail, l’énergie électrique, le véhicule autonome, et l’intelligence artificielle.

Une approche systémique du transport routier

Un élément clé de ce projet est de maximiser le recours aux énergies faiblement ou très faiblement carbonées : électricité renouvelable, hydrogène vert, biocarburants (biogaz, biodiesel). Les territoires sont aussi pris en compte dans ce projet, en considérant à la fois les contraintes qu’ils imposent, comme les Zones à Faibles Émissions ZFE, que le gisement énergétique (corridor H2, réseau de charge rapide, charge lente aux dépôts…).

Thèse INSA Réduire les déchets industriels : une problématique à intégrer à la planification des opérations Diplômé de l’École Centrale de Nantes, Corentin Le Hesran a rejoint le laboratoire DISP (Décision et Information pour les Systèmes de Production) à l’INSA Lyon en 2016, pour y préparer sa thèse : « Intégrer la problématique de minimisation des déchets dans la planification des opérations ». Corentin Le Hesran a pris comme terrain d‘étude une entreprise de production d’enjoliveurs : il a modélisé mathématiquement l’étape de peinture de ces pièces pour en réduire la quantité perdue à chaque nettoyage de buse. Selon le chercheur : « Dans l’industrie, réduire sa quantité de déchets permet de faire des économies : matière première gaspillée, coût de maintenance des machines, énergie consommée ou encore coût d’entreposage et d’évacuation des déchets ».