Ophtalmologie : Nicox lève dix millions d'euros pour se donner plus de visibilité

La biotech, spécialisée en ophtalmologie, renforce sa trésorerie. Nicox a annoncé, d’une part, une levée de fonds par placement privé, via une augmentation de capital. Grâce à cette émission de nouvelles actions, Nicox a ainsi levé dix millions d’euros avec un résultat net évalué à 8,9 M€.

Par ailleurs, la biotech a annoncé étendre de six mois supplémentaires la période de paiement des intérêts de son emprunt signé avec Kreos Capital. Avec cette double opération, Nicox repousse son horizon de trésorerie jusqu’à mi-mai 2024.

Un candidat-médicament en phase III

De quoi poursuivre le développement du NCX 470, son collyre actuellement en essai clinique de phase III pour la réduction de la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.

Fin octobre, Nicox avait annoncé les résultats de la première étude clinique de phase III, appelée Mont Blanc, pour ce produit. Cet essai, mené auprès de 691 patients, avait, selon la biotech, atteint "l'efficacité requise pour une approbation aux États-Unis".

Une deuxième étude, nommée Denali, est en cours aux États-Unis et en Chine, avec des résultats attendus pour 2025. Pour mener cet essai jusqu'à son terme, Nicox devra donc trouver des financements complémentaires.

Deux nouvelles études dans les tuyaux

La biotech souhaite, par ailleurs, lancer, dès le premier semestre 2023, deux nouvelles études cliniques de phase IIIb pour évaluer le mécanisme d’action de son produit dans la réduction de la pression intraoculaire et les potentiels effets bénéfiques du NCX 470 sur la rétine.

“Nous prévoyons de renforcer le profil du NCX 470 pour maximiser son potentiel thérapeutique et commercial, en générant des données cliniques visant à mettre en évidence ses potentiels effets bénéfiques sur la rétine que nous espérons voir traduits par les analyses détaillées supplémentaires des données de pression intraoculaire de l’étude Mont Blanc et par des études non cliniques que nous prévoyons de conduire”, expliquait Andreas Segerros, directeur général de Nicox, début novembre 2022.

Nicox précise, par ailleurs, qu’elle « recherche activement des partenariats commerciaux aux États-Unis et au Japon pour maximiser la potentielle future valeur du NCX 470 ». Fin 2018, Nicox avait noué un accord avec Ocumension Therapeutics pour une éventuelle commercialisation du collyre sur le marché chinois.

NCX 470 libère dans l'oeil à la fois du bimatoprost, un traitement déjà commercialisé par Abbvie sous la marque Lumigan et de l'oxyde nitrique, afin de réduire la pression intraoculaire par le biais de ces deux voies de drainage.