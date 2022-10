Opération séduction pour la Plastics Valley

Montagnes enneigées, lacs scintillants et forêts verdoyantes, le tout à quelques encablures des aéroports de Lyon et de Genève. Le Haut-Bugey, berceau de la plasturgie française, sort le grand jeu pour mettre en avant son cadre de vie privilégié entre ville et nature et ainsi attirer de nouveaux talents.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]