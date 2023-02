Opération 3D pour le CHU de Brest

Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest a récemment mis en service une imprimante 3D de Stratasys. La J5 MediJet, un modèle multi-matériaux et multi-couleurs, permet aux chirurgiens, grâce à l’impression de modèles anatomiques très réalistes, de mieux anticiper leurs interventions chirurgicales. « Grâce à la précision qu'offrent les modèles imprimés en 3D par la J5, nos chirurgiens sont bien mieux préparés avant d'entrer en salle d'opération », déclare Samuel Guigo, coordinateur de la plateforme d’impression 3D du CHU de Brest, W.Print.

“Nous utilisons cette technologie pour des applications vasculaires, intracrâniennes ou pour des anévrismes de l’aorte. Elle permet une précartographie réaliste afin de définir à l'avance par exemple la difficulté de cathétérisme ou le type de cathéters à utiliser. L’élasticité intracrânienne n’est pas la même que celle des vaisseaux abdominaux. Pour restituer à la fois l'aspect, par exemple, d’une artère molle et y incorporer des calcifications plus dures, c’est la résine qui nous permettra d’avoir plusieurs shores et ainsi de faire varier les rigidités ”, poursuit Samuel Guigo qui gère les diverses demandes des services de l’hôpital en impression 3D.

La J5 MediJet fonctionne suivant la technologie brevetée par jet de matière, qui combine jet d’encre et utilisation de photopolymères. “La machine contient cinq matériaux plus un matériau support. Lors de l’impression, les couleurs, bleu, rouge et jaune sont mélangées dans la machine qui dispose d’un nuancier. Le DraftWhite est la résine blanche rigide qui permet d’imprimer de l’os notamment et l’Elastico clair le matériau qui confère aux rendus de shores 45 à 95 une sensation haptique et une surface lisse reproduisant très fidèlement les artères souples du patient. Une fois la résine polymérisée grâce à la lumière UV, la pièce sort dans une matrice soluble à la soude à 2 % qui permet de soutenir la pièce lors de l’impression et peut également s’effriter”, détaille Samuel Guigo.

Préparer les patients

Disposer d'un modèle médical imprimé en 3D propre à chaque individu a également un intérêt pédagogique. Il permet en effet aux chirurgiens de décrire aux patients les effets de leurs pathologies et les interventions qu’ils vont subir. Il permet également de former le personnel médical.

Le CHU souhaite en effet promouvoir l'utilisation de l'impression 3D dans le secteur médical et envisage, grâce à son pôle dédié W.Print géré par Samuel Guigo, de produire des modèles anatomiques pour d'autres hôpitaux, ainsi que pour des écoles d'ingénierie biomédicale.

" Notre plateforme d’impression 3D W.Print sera sortie de terre avant l’été et fonctionnera avec un total de dix machines. Nous disposons pour l’instant déjà de sept machines, une en technologie Polyjet, deux en SLA et quatre, bientôt cinq, en FDM. Elles sont utilisées aussi bien pour un boulon à réimprimer que pour réparer une machine, déclare Samuel Guigo. Depuis trois ans, nous avons dû imprimer une cinquantaine de cas d’applications et j’en ai presque autant en attente. Nous travaillons par ailleurs à la certification ISO 13485 pour fabriquer des dispositifs médicaux de classe 1”, poursuit-il.

L'installation de la J5 MediJet au CHU de Brest a été réalisée grâce au soutien du fonds de dotation Innoveo de l'hôpital, destiné à soutenir des projets qui améliorent les soins, la qualité de vie et le confort des patients. “La machine est financée à 100 % à hauteur de 90000 euros grâce au fonds Innoveo et aux 85 donateurs qui ont participé à cette acquisition”, précise M. Guigo.

Dans le cadre de la stratégie gouvernementale d'accélération de la santé numérique, le centre d'innovation et incubateur de start-ups créé par le CHU de Brest en 2021, le W.INN, qui accueille la plateforme W.Print, a récemment été désigné comme tiers-lieu d'expérimentation. À ce titre, le CHU se positionne comme un acteur clé de l'innovation médicale au niveau local, régional et national.