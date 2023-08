Onze salariés sans-papiers du sous-traitant NTI attaquent Paprec, Suez, Veolia, et Urbaser

La sous-traitance dans les métiers du BTP, de la propreté et des déchets est largement développée. Avec parfois des abus. Certaines entreprises font notamment travailler des sans-papiers en dehors de tout respect du code du travail et des lois en vigueur. Le cas des onze salariés de l'entreprise NTI est emblématique. Et rappelle qu’en France, des dérives passent encore sous les radars.

Depuis lundi 28 août, ces onze salariés occupent le centre de tri exploité par Veolia dans le 15e arrondissement de Paris. NTI pourrait être poursuivie au pénal, alors que l’enquête de l’Inspection du travail se poursuit. Ce sous-traitant qui travaillait pour Suez, Paprec, Engie, Urbaser ou encore des filiales de Veolia s’est mis en liquidation après les différents contrôles qui ont abouti à la révélation de pratiques douteuses : heures supplémentaires non payées, paiement en liquide ou par virement de sociétés fantômes, salaires sous-payés non déclarés, emplois du temps démentiels…

Renforcement du devoir de vigilance

