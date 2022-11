Onduleur solaire haute puissance, démarreurs électroniques... La sélection mensuelle de produits électrotechniques

Microcontrôleur performant à très basse consommation

Destinés aux applications domestiques et industrielles, les microcontrôleurs à 32 bits du groupe RX140 sont construits autour du cœur RXv2 fonctionnant jusqu’à 48 MHz. Atteignant un score CoreMark de 204, soit deux fois plus que le groupe RX103, ils améliorent aussi le rendement de 30%, ne consommant que 56 µA/MHz en mode actif et 0,25 µA en veille. Ils sont dotés d’unités de détection tactile capacitives, améliorant l’interface utilisateur et détectant directement les changements de niveau de liquide.

Ils répondent aux exigences de tolérance au bruit de contact capacitif IEC EN61000-4-3 niveau 4 (rayonné) et EN61000-4-6 niveau 3 (conduit). Les microcontrôleurs RX140 disposent de périphériques plus performants, de plus d’entrées-sorties et du bus CAN pour un fonctionnement temps réel. Pour la sécurité, un accélérateur de chiffrement AES et un véritable générateur de nombre aléatoires sont intégrés. Dans un but d’évolutivité, la compatibilité des broches avec le RX130 est maintenue.

Fabricant : Renesas

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]