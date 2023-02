Oncologie : Ipsen récupère un candidat-médicament grâce à son partenariat avec l’Université de Montréal

Ipsen ajoute un candidat-médicament à son pipeline en oncologie. En 2020, le laboratoire français avait noué un partenariat avec l’Université de Montréal (Canada) et IRICoR, un organisme rattaché à l’université québécoise et chargé d’accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies.

Et cet accord de R&D commence à porter ses fruits, puisqu'Ipsen a exercé une option pour récupérer les droits exclusifs d’un programme préclinique en oncologie. « Nous sommes déterminés à faire poursuivre le développement de ce traitement expérimental tout en identifiant son application à différents types de tumeurs, tant solides qu’hématologiques », a précisé Christelle Huguet, vice-présidente, directrice de la recherche, de l’innovation externe et du développement précoce d’Ipsen.

Le laboratoire versera un paiement initial à l’Université de Montréal dont le montant n'a pas été précisé. L'université sera aussi éligible à des paiements additionnels, en fonction de la réussite du produit.

Un deuxième accord dans les tuyaux

Fort de ce succès, Ipsen ne compte pas en rester là pour cette collaboration. Le laboratoire va étendre ce partenariat à deux programmes précoces, toujours en oncologie. Selon le même mécanisme, l’université sera en charge d’acheminer les composés jusqu’au stade de candidat-médicaments et Ipsen pourra, par la suite, exercer une option pour récupérer les droits de développement et de commercialisation.

L’oncologie est un axe stratégique fort pour Ipsen, avec les maladies rares et les neurosciences. Le laboratoire français a ajouté à son pipeline pas moins de douze actifs en oncologie, ces deux dernières années (en excluant ce dernier actif récupéré au Québec), sur la vingtaine de programmes intégrés au total.