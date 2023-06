Oncologie : Feu vert américain contre le lymphome pour Roche

La FDA vient d’approuver le Columvi (glofitamab) de la filiale de Roche, Genentech, comme traitement des personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), récidivant ou réfractaire. Cette indication a été approuvée dans le cadre d'une approbation accélérée, basée sur une étude de phase I/II, réalisée chez 132 patients pendant plus de huit mois.

Dans cet essai, l’anticorps bispécifique a montré un taux de réponse globale de 56 %, un taux de réponse complète de 43 % et une durée médiane de réponse d’un peu plus d’un an et demi. Le Columvi devrait être disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.

« En tant que traitement standard à durée fixe offrant des taux de réponse durable, nous pensons que Columvi pourrait changer la façon dont ce lymphome agressif est traité », a déclaré Levi Garraway, directeur et responsable du développement mondial des produits chez Genentech. Le LDGCB est une maladie agressive et difficile à traiter avec un taux de rechute important. Il constitue la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien aux États-Unis.

Cette autorisation s’ajoute à celle du Lunsumio (mosunetuzumab), obtenue en décembre 2022, pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, après deux ou plusieurs lignes de thérapie systémique. Genentech explore le potentiel de ces deux médicaments en monothérapie et en combinaison dans d’autres indications.