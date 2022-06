Oncologie : BMS s’empare de Turning Point Therapeutics 4,1 milliards de dollars

Bristol Myers Squibb (BMS) concrétise le renouvellement de son portefeuille. Le laboratoire américain va en effet faire l’acquisition de la biotech californienne Turning Point Therapeutics. BMS va ainsi lancer une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de Turning Point au prix de 76 $ par action, valorisant la transaction à hauteur de 4,1 milliards de dollars (3,8 Mrds €), le tout financé en espèces.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2022.

« Grâce au leadership de Bristol Myers Squibb en oncologie, à ses solides capacités commerciales et à ses capacités de production, nous serons en mesure d'accélérer encore le rythme auquel nous pouvons apporter nos nouveaux médicaments au profit des personnes atteintes d'un cancer dans le monde entier », a commenté Athena Countouriotis, la p-dg de Turning Point Therapeutics.

Du côté de BMS, cette transaction est principalement motivée par la volonté du laboratoire de diversifier son portefeuille d’actifs, avec le lancement de composés first-in-class, pour anticiper dès à présent les pertes d’exclusivité du Revlimid (lénalidomide) et de l’Abraxane (paclitaxel-albumine) qui devraient faire chuter ses ventes d’environ 10 Mrds $. Et pour ce faire, BMS semble avoir trouvé le candidat idéal avec Turning Point Therapeutics.

Un médicament espéré pour 2023

Spécialisée dans l’oncologie de précision, la biotech développe plus spécifiquement des candidats-médicaments conçus pour cibler les mutations les plus courantes associées à l'oncogenèse. Son actif phare est le repotrectinib, un inhibiteur de la tyrosine kinase, une enzyme impliquée dans la régulation de nombreuses fonctions cellulaires. Le candidat-médicament bénéficie déjà de trois désignations Breakthrough Therapy de la part de la FDA, pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) et d'autres tumeurs solides avancées.

Encore en phase I/II dans le NSCLC, BMS espère que le repotrectinib soit approuvé sur cette indication au second semestre 2023. Le laboratoire entend également positionner ce composé sur d’autres indications en oncologie.

« Avec cette transaction, nous poursuivons notre solide expérience en matière de développement commercial stratégique afin d'améliorer encore notre profil de croissance. (…) Avec le repotrectinib, nous avons la possibilité de modifier la norme de soins et de répondre à un important besoin médical non satisfait pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ROS1-positif », a ajouté Giovanni Caforio, le p-dg de BMS.