Johan Labby est directeur du site de production Yara de Gonfreville-l’Orcher près du Havre (Seine-Maritime). Le site emploie 150 salariés et produit de l’ammoniac et de l’urée. Le directeur revient sur la mise à l’arrêt du site pendant trois semaines en mars 2022 en raison de l’envolée des prix du gaz et de leur volatilité extrême.