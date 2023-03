Comment expliquez-vous les appels à relocaliser la production industrielle depuis 2020 ?

On est revenus de l’idée d’une économie sans usine qui minimisait l’importance du lien entre lieu de production et lieu d’innovation, et surtout qui considérait qu’il fallait se positionner sur les tâches en amont et en avant des activités de production. La pandémie, puis la guerre en Ukraine, nous ont rappelé la nécessité de produire à nouveau en France, ou au moins en Europe, les biens nécessaires au quotidien pour se nourrir, se soigner et se déplacer.

La crise climatique pousse également à rapprocher lieu de production et lieu de consommation, mais aussi à se questionner sur nos modes de production et de consommation, notamment de masse.

De quels moyens disposons-nous pour parvenir à mener à bien cette relocalisation industrielle ?

Un des moyens est de moderniser l’outil de production : l’investissement dans cet outil productif et dans l’innovation apparaissent comme deux leviers de la réindustrialisation de la France. Plus précisément, l’automatisation des processus de production est une des stratégies efficaces pour améliorer la maîtrise des processus et des coûts fixes. Il convient également de travailler sur les produits avec une démarche de type « design-to-cost ».

Quelles différences y a-t-il entre automatisation, robotisation et cobotisation ?

L’automatisation rend un processus automatique, c’est-à-dire sans intervention humaine, pour réaliser une tâche. Dans la robotisation, on substitue les robots à des opérateurs humains pour l’accomplissement de tâches industrielles. La cobotisation, en revanche, est la manipulation d’objets en collaboration avec un opérateur humain, le cobot assiste l’homme dans sa tâche mais ne le remplace pas.

Pourriez-vous citer les avantages de l’automatisation de la chaîne de production ?

Au-delà de la réduction des coûts, l’automatisation permet une augmentation de la productivité et la maîtrise de la qualité : les automatismes garantissent la reproduction d’un processus, et donc une qualité constante de la production.

Autre avantage non négligeable : optimiser la valeur ajoutée du personnel en lui confiant les tâches les plus utiles, et laisser la chaîne de production effectuer les tâches répétitives. Enfin, un retour sur l’investissement rapide permet de compenser les coûts initiaux d’installation.

Lorsqu’une entreprise décide de relocaliser sa production, une automatisation plus poussée de la chaîne de production est-elle incontournable ?

Lorsqu’une entreprise décide de relocaliser, en effet, les productions ne reviennent pas exactement comme elles sont parties : la relocalisation se fait généralement avec l’appui d’une automatisation poussée au sein d’unités de production plus compactes, ce qui génère moins d’emplois que les unités précédentes. Le choix de localisation n’est pas uniquement une décision technique, mais bien une décision stratégique des dirigeants. Certaines entreprises souhaitent par exemple s’intégrer dans une démarche de circuits courts ou d’économie circulaire, elles intègrent également d’autres considérations économiques comme les coûts du transport, la meilleure maîtrise des sous-traitants ou encore l’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). L’idée étant, dans tous les cas, de recréer des écosystèmes industriels ancrés dans les territoires, et intégrant pleinement la thématique environnementale dans leur modèle.

RELOCALISER OU ÉVITER DE DÉLOCALISER : le choix de l’automatisation

Duqueine | aéronautique

Un coût de main-d’oeuvre divisé par deux.

L’entreprise Duqueine (100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019), implantée en Auvergne-Rhône-Alpes est spécialiste des matériaux composites destinés au secteur aéronautique. Pour ne pas délocaliser sa production, elle a adopté une stratégie d’automatisation garantissant la reproductibilité des pièces complexes et la qualité des produits. Un investissement de 25 millions d’euros a été réalisé sur le site de Civrieux (Ain). Le groupe cherche à éliminer toutes les tâches manuelles à faible valeur ajoutée dans ses usines françaises. Par ce process d’automatisation, le coût de la main-d’œuvre, qui représentait auparavant 60 % du coût de production, a été divisé par deux. La présence de l’homme reste nécessaire sur les phases essentielles à haute technicité comme le réglage des machines, la programmation ou encore le contrôle de la production.

BleuForêt | Textile

30 000 paires de chaussettes et collants produites chaque jour

« Dès la création de Bleuforêt en 1994, nous avons fait le choix de produire en France, dans les Vosges. Cela implique un investissement important et régulier dans notre outil industriel pour l’acquisition de nouvelles machines à tricoter de la dernière génération, qui représente 800 000 euros d’investissements annuels », explique Vincent Marie, Président de Bleuforêt. « Ces investissements couplés au savoir-faire de nos ouvriers nous garantissent une bonne productivité et un haut niveau de qualité de nos produits. C’est la condition pour pouvoir aujourd’hui produire en France. L’automatisation des tâches est majeure pour rester compétitif face aux fabricants à la main-d’œuvre bon marché. »

Outre la haute technicité du tricotage, l’usine est équipée de formeuses et de machines performantes pour le contrôle automatique de conformité : 30 000 paires de chaussettes et collants sont produites chaque jour. L’amélioration des flux, l’innovation et l’efficacité industrielle font l’objet d’une recherche permanente, afin de compenser les coûts inhérents au « Made in France ». Le chiffre d’affaires de Bleuforêt pour l’année 2021/2022 s’est élevé à 23,8 millions d’euros.

Actia | électronique

L’amélioration continue en support

Actia (462,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021), fabricant de cartes électroniques, a choisi de relocaliser une partie de production en France sur son site de Colomiers, en Haute-Garonne. Jusque-là, l’entreprise produisait ses grandes séries au sein de deux sites situés en Tunisie et les petites et moyennes séries en France.

Quand Volvo et Jaguar Land Rover ont choisi Actia comme fournisseur unique de leurs nouvelles cartes télématiques, le groupe a choisi de pérenniser son site français plutôt que d’en ouvrir un autre en Europe. En 2015, une ligne automatisée d’assemblage de cartes a été implantée sur le site français. Montant de l’investissement : 4,5 millions d’euros. 70 nouveaux collaborateurs ont également été recrutés. En parallèle, l’entreprise a conduit un projet d’amélioration continue qui a permis de diminuer les temps de réglage lors des changements de série. Les 10 % de coût de main-d’œuvre supplémentaire en France ont été compensés par l’automatisation.