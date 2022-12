Omron se renforce dans le contrôle des lignes d’embouteillage

Le contrôle de qualité n’est pas une nouveauté sur les lignes de conditionnement a fortiori dans le domaine des boissons, qui se caractérisent par des très hautes cadences et des exigences fortes vis-à-vis de la clientèle. Mais la pression environnementale d’une part et les problèmes de recrutement d’autre part, incitent les industriels à investir davantage dans ces procédés. Les défauts de qualité, reproduits à des centaines voire des milliers d’exemplaires, sont en effet une source de déchets. En outre, le manque de personnel impose davantage d’automatisation dans les usines. Le rachat par Omron de 60% des actions de Kirin Techno-System Company (KTS) à Kirin Brewery doit être considéré à l’aune de ce préalable.

Mise en commun de compétences

Le propriétaire actuel de l’entreprise gardera une participation minoritaire de 40 % dans sa filiale. Grâce à cet investissement, le spécialiste des automatismes pour machines de production renforce ses compétences dans le domaine du contrôle des préemballés dans le secteur des boissons, sur les lignes de production plus spécifiquement. Omron et Kirin Brewery se sont fixé comme objectif de mettre en commun leurs compétences pour développer des solutions de contrôle permettant de remonter aux causes des problèmes et prendre des correctifs en temps réel. Les deux sociétés visent à obtenir « des sites sans défauts de fabrication ». L’accord ne se limite pas à la brasserie, secteur dans lequel Kirin opère. Omron veut en effet proposer ses solutions aux industriels des boissons du monde entier.