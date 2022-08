Olli Rehn de la Banque centrale européenne évoque les avantages d'un éventuel euro numérique

HELSINKI (Reuters) - La création éventuelle d'un euro numérique, sujet sur lequel travaille la Banque centrale européenne (BCE), pourrait avoir plusieurs avantages en facilitant les paiements transfrontaliers et en assurant la présence d'un instrument de paiement numérique sûr et neutre dans une économie de plus en plus dématérialisée, a déclaré Olli Rehn, l'un des membres du Conseil des gouverneurs, dans un discours publié mercredi.