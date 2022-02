Olivier Rolland nommé expert du plan France 2030

Le directeur exécutif de TWB, Olivier Rolland, a été nommé au sein du Comité ministériel de pilotage du plan France 2030. Il occupera le poste d’expert des matériaux durables. Il apporte ainsi quinze ans d’expérience dans la bioéconomie et dans les biotechnologies à ce vaste plan d’investissement dont l’objectif est le développement de solutions durables et la décarbonation de l’industrie. « Je suis honoré d’avoir rejoint le Comité ministériel du plan France 2030. Dans ce contexte, je souhaite pouvoir accompagner le gouvernement dans la recherche, le développement et l’industrialisation de solutions originales et durables. Les biotechnologies offrent différentes applications dans de nombreux secteurs d’activités. Elles ont un rôle majeur à jouer dans le développement et le déploiement de matériaux durables, de produits biosourcés, et plus généralement de solutions écoresponsables actuellement définies dans le plan France 2030 », a déclaré Olivier Rolland.

Diplômé de CPE Lyon (ingénieur en chimie), de l’université Paul Sabatier (Toulouse) et du MIT aux États-Unis (spécialisation dans l’innovation et le management), O. Rolland a un parcours qui l’a amené à travailler pour de grands groupes industriels, tels que Boeing, TotalEnergies ou encore Michelin. Il possède une grande expérience internationale dans le domaine des biotechnologies et du développement de produits à San Francisco (Californie, États-Unis). En tant que directeur de la stratégie en matière de carburants durables chez Boeing, il a contribué à l’émergence et au développement de modèles techniques et économiques innovants pour la production viable de biocarburants pour l’aviation durable. O. Rolland a pris le poste de directeur exécutif de TWB en 2019 avec pour objectif de contribuer au développement de nouvelles voies de production durables. La mission principale de TWB est d’apporter des solutions biologiques innovantes pour répondre aux enjeux climatiques et alimentaires et accompagner la transition nécessaire pour mieux vivre et produire d’ici à 2050. Cette volonté s’inscrit dans la stratégie de France 2030.