Olivier Giroud rejoint officiellement le Milan AC, Arsenal va casser sa tirelire pour Ben White

© Bernadett Szabo Après un long passage en Angleterre, Olivier Giroud va découvrir la Serie A./Photo prise le 23 juin 2021/REUTERS/Bernadett Szabo

Légère accalmie ce samedi sur le marché des transferts mais certains mouvements se sont officialisés ou ont connu de grosses avancées. L'information était déjà connue mais Olivier Giroud a officiellement été présenté du côté du Milan AC pour débuter ce week-end. Toujours du côté de l'Italie, la Juventus souhaiterait absolument récupérer Miralem Pjanic en prêt et devrait avoir gain de cause puisque le Barça souhaite dégraisser. En Angleterre, Arsenal est en passe de casser sa tirelire en offrant 60M d'€ à Brighton pour s'offrir Ben White, défenseur central prometteur. Dans l'Hexagone, Renato Sanches attirerait beaucoup Outre-Manche puisque Liverpool et Tottenham veulent tous les deux s'attacher les services du Portugais, flamboyant durant l'Euro. Sinon, un échange Sarabia-Correa entre le PSG et la Lazio aurait de grandes chances de survenir tandis que Kévin Gameiro va faire son retour à Strasbourg selon l'Équipe.