OJC CONSEIL : L’expertise Achats de référence

Forte de ses 15 ans d’expérience dans le processus de digitalisation des achats, OJC Conseil est un acteur reconnu en France et à l’international. Sa rigueur dans la gestion de projet et sa méthodologie sont deux des principaux atouts qui lui ont permis de s’inscrire dans le long terme et dans un mouvement de croissance ininterrompu.

OJC, qui a connu une croissance de 35 % en 2021, est bien identifiée comme le partenaire intégrateur historique de la solution Ivalua depuis 2007 ! La société internationale vannetaise demeure un des leaders dans ce domaine, même si elle a bien étoffé son offre et ses compétences en se diversifiant sur d’autres technologies, et s’est affirmée dans le conseil métier. « Nous nous sommes diversifiés et pouvons présenter aujourd’hui une offre globale autour de la Gestion des Achats.

Notre département Business Advisory est de plus en plus sollicité par nos clients. Nous leur apportons un conseil stratégique, plus orienté sur les processus, tout en exploitant notre grande expertise des solutions et de leurs capacités d’intégration », indique Olivier Jullian, président fondateur d’OJC.

« Contrairement à bien d’autres cabinets, tantôt spécialisés sur la partie processus, tantôt sur la partie solutions, la plus-value d’OJC est bien de les maîtriser toutes les deux, et d’accompagner les grands groupes sur l’ensemble de leurs projets de digitalisation des Achats ! », conclut le dirigeant d’OJC, qui emploie 80 personnes en Europe et en Amérique du Nord.

