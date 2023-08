OHB s'envole après l'offre de KKR et son projet de retrait de la cote

A 9h00 GMT, l'action OHB s'envole de 31,83% à 42,45 euros, atteignant son plus haut niveau depuis deux ans et demi. Elle est en passe de signer sa plus forte progression journalière en 22 ans.

OHB a indiqué lundi que KKR prévoyait de lancer une offre publique d'achat pour toutes ses actions en circulation au prix de 44 euros par titre, une offre qui valorise l'entreprise à 768 millions d'euros.

La famille Fuchs, qui détient un peu moins de 70% d'OHB, conservera ses parts et restera actionnaire majoritaire, Marco Fuchs restant directeur général pour cinq années supplémentaires.

Au total, KKR investira jusqu'à 338 millions d'euros dans OHB dans le cadre de son offre, qui prévoit aussi une augmentation de capital de 10% et une injection de fonds propres dans la filiale de fabrication de fusées d'OHB, Rocket Factory.

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé en KKR le partenaire idéal pour soutenir notre croissance et notre vision à long terme", a déclaré Marco Fuchs.

OHB a déclaré que son conseil d'administration et son conseil de surveillance soutenaient l'offre et avaient l'intention de recommander aux actionnaires de l'accepter.

La société basée à Brême a pour objectif de devenir le premier fournisseur de satellites pour les Etats et les clients commerciaux en Europe.

L'année dernière, OHB, qui emploie 3.000 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.

"Le marché mondial des solutions spatiales va continuer à croître, et nous voyons un potentiel important en Europe", a déclaré Christian Ollig, partenaire et responsable de la région germanophone chez KKR.

OHB a fait état d'un bénéfice avant impôts de 19,6 millions d'euros au premier semestre, et a déclaré que son carnet de commandes atteignait 1,8 milliard d'euros.

(Reportage Alexander Huebner, Rachel More, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)