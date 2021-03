Oculus a produit un casque de réalité virtuelle ou augmentée sur deux écoulés en 2020

Victoire écrasante d’Oculus dans les casques de réalité étendue, qui regroupent les casques de réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte. Selon le cabinet Counterpoint, la filiale de Facebook s’accapare 53,5 % du volume total écoulé dans le monde en 2020, une forte progression par rapport à sa part de 44 % en 2019. Cette performance, Counterpoint l’explique par le succès de l’Oculus Quest 2 tiré par des spécifications améliorées, comme une mémoire accrue, une plus grande autonomie de la batterie, une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés, à un prix abordable.