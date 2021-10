[Octobre rose] "Notre gamme cosmétique concerne tout patient touché par le cancer", explique Isabelle Guyomarch, fondatrice du laboratoire Ozalys

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ozalys Pour cette gamme de produits de soins et d'hygiène, "l'idée était de bannir toutes les substances et ingrédients suspects, même ceux autorisés", souligne Isabelle Guyomarch, présidente de CCI Productions et fondatrice du Laboratoire Ozalys.

L'Usine Nouvelle - La genèse d’Ozalys passe d’abord par la reprise en 2008 de CCI Productions, spécialiste de la sous-traitance cosmétique. Comment vous êtes-vous engagée dans cette aventure ?

Isabelle Guyomarch - J’avais passé 20 ans dans l’industrie pharmaceutique, j’avais la quarantaine et besoin de plus d’engagement. J’ai cherché des entreprises à racheter. En 2007, j’ai visité une usine de savons qui m’a permis de découvrir l’industrie de la cosmétique. Six mois plus tard, j’achetais CCI Productions. Le groupe était en difficulté. Il y avait deux usines, 250 salariés, c’était un vrai redressement. Nous avons opté pour une stratégie très haut de gamme, pour le luxe mondial, obtenu des labels et des certifications, en particulier en qualité réglementaire, et engagé des investissements industriels.

Le groupe était très orienté sur l’aval, avec une forte activité de logistique et de distribution qui occupait 50% des implantations pour 5% du chiffre d’affaires. Je me suis séparée de cette activité pour remonter en amont et créer un laboratoire de R&D. Nous avons été l’un des premiers à travailler sur les parabènes et les perturbateurs endocriniens. Aujourd’hui, 80 salariés sont basés à Angers (Maine-et-Loire) dans l’usine dédiée aux parfums haut de gamme. A Acquigny (Eure), notre navire amiral, 120 travaillent à l’usine qui a une double compétence parfums et cosmétiques, et 50 autres notamment pour les services support, recherche et commercial. Nous restons une PME familiale, avec un chiffre d’affaires annuel de 20 à 25 millions d’euros, dont 70% à l’export.

Mais en 2013 vous tombez gravement malade… [...]