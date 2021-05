Octave Klaba d’OVH gagne la bataille de reprise de Blade, la société de PC virtuel de jeu Shadow

Octave Klaba, le fondateur et président du conseil d’administration d’OVH, emporte la course finale pour la reprise de Blade, la société de service de PC virtuel de jeu Shadow. Il a été choisi le 30 avril 2021 par le Tribunal du Commerce de Paris aux dépens de Xavier Niel, patron-fondateur du groupe Iliad, dont l’offre de reprise était pourtant soutenue par six salariés. «Je suis très heureux d’avoir été retenu par le tribunal de Commerce de Paris pour la reprise de ShadowFrance, s’est-il félicité par Twitter. L’ambition est simple : bâtir la meilleure offre du cloud gaming au monde. On a désormais tout dans une seule boite : une équipe talentueuse, aucun souci d’investissement et un marché mondial.»