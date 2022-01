OCSiAl apporte de la conductivité aux thermoplastiques

© OCSiAI Les nanotubes de graphène Tuball Matrix 822 peuvent se substituer au noir de carbone.

Le fabricant de nanotubes de carbone à paroi unique ou nanotubes de graphène, OCSiAl, a lancé un nouveau concentré de nanotubes de graphène, Tuball Matrix 822, conçu pour les composés de PA, PPS chargé, ABS, TPU et PC destinés au moulage par injection.

Dans le secteur automobile, la peinture des pièces extérieures, telles que les ailes, les pare-chocs, ou encore les boîtiers de rétroviseur, exige actuellement des postes de production séparés pour les composants métalliques et polymères. Les plastiques, isolants, empêchent en effet la peinture par pulvérisation électrostatique en ligne.

Pour remédier à cela, les fabricants de pièces automobiles optent pour des grades thermoplastiques stables en température modifiés par des additifs conducteurs d'électricité, le plus souvent du noir de carbone. Or ces additifs, à forte dose, engendrent des propriétés mécaniques dégradées et des difficultés de traitement.

L'introduction de ces nanotubes apporte la propriété de conductivité électrique tout en conservant les caractéristiques mécaniques d'origine et en impactant de façon réduite la matrice polymère hôte. Elle permet ainsi de peindre en ligne par électrophorèse simultanément des pièces extérieures en plastique ainsi que des composants métalliques.