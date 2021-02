Objectif Mars pour les uns, cybersécurité pour tous... L'hebdo de L'Usine Nouvelle du 18 février

Au cœur de l’actu

Objectif Mars. C'est ce soir que doit se poser sur Mars le rover Perseverance, qui va traquer des traces de vie sur la planète rouge dans le cadre de la mission américaine Mars 2020. L'engin est doté d'un œil sur lequel la France a travaillé, SuperCam, qui a échappé de peu à la catastrophe et d'un microphone conçu par l'Isae Supaero à Toulouse. Les ateliers textiles vosgiens Schappe Techniques à La Croix-aux-Mines ont quant à eux fourni à la Nasa du fil technique pour le bouclier thermique qui protègera la capsule chargée de rapporter sur Terre des échantillons collectés par le rover. Simon Chodorge, Clément Le Foll et Philippe Bohlinger vous racontent tout dans une série d'articles sur cette mission et sur les Français qui contribuent à la rendre possible.

La recrudescence des cyberattaques sur les hôpitaux inquiète. Hassan Meddah a enquêté sur les causes de cette offensive et décrypté les moyens alloués à cette nouvelle priorité de la France qu'est la cybersécurité.

En cette période de résultats annuels, la rédaction a décortiqué pour vous les situations et stratégies de Plastic Omnium, Airbus, Eramet, Imerys, Air France-KLM...

Nous publions ces jours-ci les différents articles du grand reportage de notre correspondante à Berlin Gwenaëlle Deboutte sur l'Energiewende, la stratégie allemande pour sortir à la fois du nucléaire et du charbon, à retrouver rassemblés dans un dossier à partir de lundi.

