Conférence Plasturgie : objectif décarbonation ! 

“Fin du monde et fin du mois, même combat !” Alléger sa facture énergétique, trouver des sources de matières alternatives, intégrer du recyclé post-consommation à sa production.... Le tout pour pérenniser son activité, faire des économies et réduire du même coup son empreinte carbone... Jamais objectifs structurels et conjoncturels n’auront été aussi intrinsèquement liés. “Objectif décarbonation : comment le plastique développe ses atouts”, c’est l’intitulé de la Conférence plasturgie 2022 organisée le 17 novembre aux salons Hoche à Paris , en partenariat avec IPC, Polymeris, Polytopoly, Polyvia et SimpaTec.

Bic, Veolia, Arkema, LSDH, Polytopoly...

C’est au nouveau directeur général de Polyvia, Xavier Chastel, qui a pris ses fonctions début octobre en remplacement de Jean Martin, que revient l‘ouverture de la journée ponctuée de nombreuses interventions et de deux tables rondes.

La première s’intéresse aux nombreux défis de la “mise en place d’une économie circulaire dans l’écosystème de la plasturgie”. Y participent : Jean Thibault Geerts de LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel), Charlotte Herdt d’Arkema et Ronan Vanot, d’Adivalor.

La seconde porte plus précisément sur la gestion des plastiques en fin de vie, en s’appuyant sur l’expérience de la collaboration fructueuse entre Bic, la Fondation Tara et l’association spécialisée Plastic@Sea. François Clément-Grandcourt, directeur général de la division Briquet du groupe français viendra exposer la démarche de recyclage des briquets usagés engagée.

Emballage, automobile, cosmétique, bâtiment...

Autres points forts de cette Conférence Plasturgie : un focus sur le secteur cosmétique en compagnie de Stéphanie Lumbers, directrice Développement durable de la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), sur la politique d’intégration de recyclé chez Renault avec le spécialiste ès Polymères Gérard Liraut ou encore une intervention d’experts de Veolia sur "l’augmentation des matières issues du recyclage mécanique dans les process industriels”. Patrick Vuillermoz, directeur général du pôle de compétitivité Polymeris et Gilles Dennler, directeur de la Recherche du centre technique IPC viendront également apporter leur expertise. Comme chaque année, enfin, la pause méridienne sera l’occasion de la remise des Trophées du plasturgiste. La liste des vingt entreprises nommées est à retrouver dans notre édition papier d’octobre-novembre.

