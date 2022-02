O-I limite l’impact de ses usines françaises pour 65 millions d’euros

L’impact environnemental du verre est l’un des sujets les plus primordiaux à l’heure de la transition écologique. O-I Glass, le numéro un mondial du verre d’emballage, a annoncé le 22 février un plan d’investissement de 65 millions d’euros en France. Avec cette somme, le verrier américain compte moderniser deux sites. L’objectif est notamment de réduire les émissions liées à la forte dépense énergétique qu’implique la fabrication de verre. « Ces investissement très importants témoignent de l’importance et de la confiance que nous accordons à nos installations en France, à nos collaborateurs, à nos clients et à nos partenaires institutionnels, indique Robert Gachot, le directeur d’O-I pour le Sud-Ouest de l’Europe. En investissant massivement dans de nouvelles unités de production plus modernes, plus performantes et moins carbonées, nous continuons de faire vivre le métier de verrier en le dotant des technologies les plus pointues. »

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]