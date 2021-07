Nvidia met en service le supercalculateur le plus puissant du Royaume-Uni

On connaît le groupe américain Nvidia en tant que un fournisseur majeur de processeurs et cartes graphiques. Mais il est aussi un constructeur de supercalculateurs. Il vient de le rappeler en mettant en service mercredi 7 juillet au Royaume-Uni le Cambridge-1, une machine spécialement conçue pour les applications d’intelligence artificielle et de simulation numérique dans le domaine de la santé. Avec une puissance de calcul de 8 pétaflops (1 pétaflops vaut 1 million de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde) selon le benchmark Linpack, elle s’impose comme le supercalculateur le plus puissant du Royaume-Uni.