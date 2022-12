Uranium recyclé, SMR... Ce qu'il manque au projet de loi d’accélération sur le nucléaire, selon Luc Rémont, le PDG d'EDF

Il fallait s’y attendre. Lors de sa visite à la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime) le 9 décembre, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a redemandé à EDF de mettre en service un premier SMR Nuward en France en 2030. Une demande à laquelle à laquelle Luc Rémont, le nouveau PDG d'EDF, a réagi mercredi 14 décembre lors d'une audition au Sénat. C'est que la mission qui lui a été assignée semble quasi-impossible.

Le design du petit réacteur nucléaire modulaire de 2x170 mégawatts français, développé par EDF et Framatome, le CEA, Technicatome et Naval Group, n'est encore qu'en phase d'étude. Et les étapes réglementaires avant sa construction sont encore très longues. Certes, pour faciliter son exportation, l’Autorité de sureté nucléaire française (ASN) a annoncé en juin un rapprochement avec ses homologues suédois et tchèque pour réaliser l’examen préliminaire des principales options de sûreté du projet de petit réacteur modulaire Nuward. Mais pour construire un premier prototype en France, comme le demande le gouvernement - à la suite, il est vrai, d'une proposition d'EDF -, il va aussi falloir innover en matière de réglementation et simplifier les démarches administratives.

Construire des SMR sur des sites industriels

[...]