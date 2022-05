Nutrition & Santé investit dans la production de burgers végétaux à Revel

Les burgers végétaux ont la cote. Sur un marché en croissance, qui attise les convoitises de nouveaux entrants, Nutrition & Santé, spécialisé dans les produits d'alimentation diététique et biologique, a décidé de revisiter ses recettes et de muscler les capacités de production de son site de production à Revel (Haute-Garonne). 4 millions d'euros vont être investis entre mi-2022 et fin 2023 dans l'unité R2 (Revel 2), dédiée à la préparation de produits alimentaires à base de soja.

Une démarche continue d'amélioration des produits

[...]