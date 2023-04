Nutraceutique : PAT et Fytexia collaborent dans le programme N’GINS

La société spécialisée dans la production de biomolécules végétales Plant Advanced Technologies (PAT) a signé une collaboration stratégique avec Fytexia, société qui développe des ingrédients fonctionnels. Cette collaboration se fait dans le cadre du programme N’GINS – pour nouvelle génération d’ingrédients nutraceutiques santé – qui vise à mettre sur le marché des compléments alimentaires à base de nouvelles classes de polyphénols « identiques nature » et produits avec un faible impact environnemental. Pour ce faire, la voie de l’ingénierie métabolique est étudiée. C’est notamment ce que fait Cellengo, filiale de PAT, qui cherche à industrialiser la production de nouveaux compléments alimentaires. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous engageons dans cette collaboration avec PAT et Cellengo, pour penser les ingrédients de demain et poursuivre notre croissance en renforçant nos compétences et notre expertise. Le soutien de France 2030 est une opportunité que nous saisissons pour nous accompagner dans notre projet de création d’un leader international des polyphénols », a commenté Matthieu Arguillère, président de Fytexia.

Le programme N’GINS est lauréat de l’appel à projets « Besoins alimentaires de demain », soutenu par le programme France 2030 pour un budget global d’environ 4,4 millions d’euros. Lancé dans le cadre du 4e programme d’investissement d’avenir (PIA 4), cet appel à projets vise à soutenir les entreprises dans le développement de solutions telles que le développement d’aliments plus sains et plus durables, ou la mise au point de procédés innovants mobilisant de nouvelles technologies.