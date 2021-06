Nucléaire: Réunion formelle des parties prenantes à l'accord de Vienne dimanche

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © LISI NIESNER Les parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien se réuniront formellement dimanche à Vienne, a annoncé samedi l'Union européenne. /Photo prise le 24 mai 2021/REUTERS/Lisi Niesner

Cette réunion intervient pendant un sixième cycle de négociations indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran, qui a repris il y a plus d'une semaine, et ces réunions formelles indiquent généralement que les discussions vont être ajournées.

"La commission conjointe du #JCPoA se réunira dimanche. Elle décidera de la suite des pourparlers de Vienne. Un accord sur la restauration de l'accord de Vienne est à portée de main mais n'est pas encore finalisé", a commenté de son côté sur Twitter le négociateur russe Mikhaïl Oulianov.

Les parties toujours prenantes du JCPoA (Plan d'action global commun ou PAGC en français) - Iran, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Union européenne - tentent de ramener les Etats-Unis dans l'accord, que l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé en 2018, et de convaincre l'Iran de respecter à nouveau ses engagements, qu'il a commencé à renier en 2019.

Des négociations indirectes ont débuté en avril dernier entre Washington et Téhéran dans la capitale autrichienne et les parties toujours prenantes à l'accord, réunies dans les sous-sols d'un hôtel de luxe, jouent le rôle d'intermédiaires en faisant la navette avec un autre hôtel où se trouve la délégation américaine.

Ebrahim Raïssi, un juge ultraconservateur, a remporté sans surprise l'élection présidentielle de vendredi en Iran avec plus de 60% des suffrages exprimés, ont annoncé samedi les autorités de la République islamique, au terme d'un scrutin marqué par une abstention massive.

(John Irish; version française Jean-Stéphane Brosse)