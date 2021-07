Nucléaire iranien: Macron, Merkel et Xi appellent à conclure un accord

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © FRANCESCO AMMENDOLA Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi Jinping ont appelé lundi, lors d'un entretien à trois par visioconférence, à "saisir la fenêtre d'opportunité vers un accord sur le nucléaire iranien", a déclaré l'Elysée. /Photo prise le 5 juillet 2021/REUTERS/Francesco Ammendola/Presidential Palace

"Tous les trois sont d'accord là dessus : il y a une fenêtre d'opportunité, il faut la saisir et oeuvrer dans le sens de la stabilité et de la paix régionales. C'est maintenant qu'il faut le faire", a dit la présidence française à l'issue de cet entretien de plus d'une heure entre le chef de l'Etat, la chancelière allemande et le président chinois.

Les Etats-Unis et l'Iran ont entamé en avril dernier des pourparlers indirects à Vienne pour tenter de remettre sur les rails le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais), l'accord de Vienne de 2015 encadrant les activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales contre Téhéran, dont Washington s'est retiré en 2018 à l'initiative de Donald Trump.

Le PAGC a été conclu entre l'Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne.

Les relations entre l'Union européenne et la Chine, la stratégie de lutte contre le coronavirus, le commerce international et la protection du climat et de la biodiversité ont également été au menu des discussions entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi Jinping.

(Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)