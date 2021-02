Nucléaire et climat, Alstom, les bitcoins d’Elon Musk, calculateur quantique... Les 5 articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : comment atteindre les objectifs climatiques internationaux via l'énergie nucléaire, Alstom se retire du contrat du RER B et pourrait être poursuivi en justice, Elon Musk propose que l'on s'offre ses Tesla avec des bitcoins, le CNRS rejoint le club très fermé des démonstrateurs de l’avantage quantique, Total deviendrait TotalEnergies.